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Россиянин из ревности зарезал сожительницу и попытался свести счеты с жизнью

В Омске задержан 35-летний ранее судимый россиянин, зарезавший из ревности сожительницу

Фото: Александр Демченко / РИА Новости

В Омске задержали 35-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве 36-летней сожительницы. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 8 июля пара распивала алкоголь в квартире дома на улице Олимпийская. Мужчина приревновал возлюбленную, и между ними случилась ссора, которая переросла в серьезный конфликт, закончившийся тем, что подозреваемый схватил нож и зарезал женщину. После чего он попытался свести счеты с жизнью.

В соседней комнате спал знакомый семьи и шестилетний сын жертвы. Проснувшийся от шума мужчина вызвал скорую помощь и полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 105 (Убийство) УК РФ. Подозреваемый находится в больнице, ранее он был судим за кражу.

Ранее 12 июня сообщалось, что в Ельце задержан подозреваемый в убийстве 17-летней школьницы российский уголовник.

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Владимир Седов
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