Российский уголовник раскроил череп 17-летней школьнице

В Ельце задержан подозреваемый в убийстве 17-летней школьницы российский уголовник

В Липецкой области возбудили дело об убийстве 17-летней российской школьницы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 11 июля рядом с Ледовым дворцом в городе Елец было найдено тело погибшей девушки со смертельной травмой головы. По подозрению в преступлении был задержан неоднократно судимый 32-летний российский уголовник. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Выясняются причины, по которым злоумышленник раскроил своей жертве череп.

«Он задержан, и следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается и находится на личном контроле руководителя СУ СК России по Липецкой области»,— сообщает региональное управление СКР.

16 июня сообщалось, что в Архангельской области был задержан уголовник, забивший до смерти должника.