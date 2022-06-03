Российский уголовник обиделся на отца из-за дачи и забил его до смерти

В Коряжме задержан россиянин, подозреваемый в убийстве 73-летнего отца из-за дачи

В Архангельской области задержан 43-летний уголовник, подозреваемый в расправе над 73-летним отцом. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 29 мая в Коряжме обвиняемый повздорил с отцом, на которого был обижен из-за того, что он подарил дачу не ему. После употребления алкоголя старая ссора вспыхнула с новой силой, и мужчина принялся наносить пенсионеру удары руками и ногами по голове и телу. В итоге разъяренный россиянин до смерти забил родителя.

СКР возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») УК РФ. Следователи намерены добиваться в суде ареста подозреваемого. «Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщает региональное управление СКР. Подозреваемый ранее был судим по уголовной статье.

30 мая сообщалось, что под Омском осудили 56-летнего мужчину, заживо похоронившего отца-пенсионера под снегом.