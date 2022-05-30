Россиянин избил отца молотком и заживо закопал его в снегу

Под Омском осудили 56-летнего мужчину, заживо похоронившего отца-пенсионера под снегом

В Омской области 56-летнего Александра Конради осудили на десять лет колонии строгого режима за убийство пожилого отца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 13 февраля прошлого года житель деревни Озерка Исилькульского района из личной неприязни решил избавиться от 78-летнего родственника, который часто оскорблял его. Зная, что из-за преклонного возраста пенсионер не сможет себя защитить, подсудимый толкнул его на пол, несколько раз ударил по голове молотком, обмотал его тонким одеялом, связал, вытащил на улицу и ударил по голове палкой.

После этого он вырыл в снегу и земле яму, положил туда родителя и заживо закопал. Потерпевший скончался от переохлаждения. В это время злоумышленник уехал в Исилькуль и рассказал родным, что похоронил отца, который якобы умер естественной смертью. Позже правоохранители выяснили, что мужчина лжет.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 32-летний местный житель убил отца-пенсионера и выпрыгнул с балкона.