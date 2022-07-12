В Запорожской области сообщили о неудачном наступлении ВСУ

Член совета ВГА Рогов сообщил, что ВСУ пытались наступить в Запорожской области

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил о неудачном наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе. Его слова передает РИА Новости.

По словам Рогова, в последнее время украинские силы активизировалась в запорожском направлении. «Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области. Их задача была максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жесткий отпор, они вынуждены были бежать», — рассказал он.

Утром 11 июля Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли город Токмак Запорожской области. За день до этого, 10 июля, украинский лидер Владимир Зеленский отдал приказ о начале контрнаступления на Херсонскую и Запорожскую области.