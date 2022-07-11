ВСУ обвинили в обстреле города Токмак Запорожской области

Представитель администрации Запорожской области Рогов обвинил ВСУ в обстреле Токмака

Утром в понедельник, 11 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Токмак Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале представитель администрации региона Владимир Рогов.

Чиновник отметил, что сейчас проводится оценка причиненного ущерба и поиск пострадавших.

Накануне сообщалось о приказе президента Украины Владимира Зеленского отвоевать юг страны. При этом, как заявил министр обороны Украины Алексей Резников, вооруженные силы Киева истощены и несут большие потери.