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ВСУ обвинили в обстреле города Токмак Запорожской области

Представитель администрации Запорожской области Рогов обвинил ВСУ в обстреле Токмака

Фото: Telegram-канал «Владимир Рогов»

Утром в понедельник, 11 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Токмак Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале представитель администрации региона Владимир Рогов.

Чиновник отметил, что сейчас проводится оценка причиненного ущерба и поиск пострадавших.

Накануне сообщалось о приказе президента Украины Владимира Зеленского отвоевать юг страны. При этом, как заявил министр обороны Украины Алексей Резников, вооруженные силы Киева истощены и несут большие потери.

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