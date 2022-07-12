Россиянам объяснили правила выбора дешевого вина

В Роскачестве посоветовали при выборе вина до 500 рублей смотреть на цвет и год урожая

Эксперты Роскачества объяснили россиянам, каким правилам необходимо следовать при выборе дешевого вина. Если речь идет о ценовом сегменте от 300 до 500 рублей, то нужно обращать внимание на цвет напитка и смотреть на год урожая. Об этом сообщает РИА Новости.

Недорогие вина должны быть не старше трех лет, поскольку именно за это время напиток лучше «раскрывается». По словам экспертов, если вину 3-5 лет, а оно еще не продалось за небольшие деньги, «значит, в лучшем случае оно будет "уставшим" - неярким и не очень вкусным», а в худшем случае будет больше похоже на уксус, чем на вино.

Также важно обращать внимание на то, как выглядит само вино. Например, белое не должно быть желтоватым и похожим по оттенку на подсолнечное масло или пиво. Розовое вино должно быть именно розовым, я не рыжим или кирпичным.

Ранее глава «Абрау-Дюрсо» Павел Титов предупреждал, что к Новому году россияне могут остаться без отечественного вина, включая игристое. В настоящее время наблюдается повышенный спрос на российское вино в целом. Отечественный алкоголь стал пользоваться большей популярностью в последнее время в силу дефицита зарубежных альтернатив и из-за постоянного повышения их стоимости. Титов объяснил, что если спрос продолжит сохраняться, то россияне, возможно, столкнутся с нехваткой вина в новогоднем сезоне.