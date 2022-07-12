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Аналитик заявил о недостаточном ослаблении рубля для разворота курса

Аналитик Михаил Зельцер заявил, что курс рубля недостаточно ослаб для разворота

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил о недостаточном ослаблении рубля для разворота курса в беседе с агентством «Прайм».

По мнению аналитика, несмотря на ослабление в последние две недели, российская валюта все еще находится в восходящем тренде. Он объяснил, что на данный момент происходит адаптация по импорту, замедляется высокий темп экспорта. Кроме того, есть сигналы о некотором перезапуске бюджетного правила через валютные интервенции в дружественных валютах. Поэтому те факторы, которые поддерживали курс в последние три месяца, теряют актуальность.

«Наши оценки движения к 70 мы не меняем. Это будет адекватный и удовлетворяющий запросы экспортеров и бюджета курс нацвалюты», — отметил Зельцер. При этом от курса выше 70 рубль должна удерживать благоприятная сырьевая конъюнктура и активизация в промышленности и сфере услуг. Также этому будут способствовать контроль властей за трансграничными потоками, в частности, нерезидентов, и эффективная монетарная политика, соответствующая инфляционным трендам.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что рубль может вернуться к показателю 50 за доллар вопреки своему ослаблению в последние дни.

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Марина Совина
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