Простаивающий «Северный поток-2» сочли окупившимся проектом

Аналитик Юшков заявил, что «Северный поток-2» уже окупился из-за паники на рынке газа

Несмотря на простой и возможный незапуск, «Северный поток-2» уже окупился из-за роста цен на газ на фоне паники на рынке, отчасти вызванной строительством газопровода и наложенными на него ограничениями, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Европейский суд частично признал правоту оператора «Северного потока-2», который оспаривал газовую директиву Евросоюза, следует из сообщения на сайте суда. «Суд объявляет, что обращение Nord Stream 2 AG касательно директивы, распространяющей определенные правила внутреннего рынка природного газа на трубопроводы из третьих стран, частично приемлемо для рассмотрения», — сказано в сообщении.

Несмотря на это, вероятность запуска газопровода в нынешних политических условиях кажется Юшкову минимальной.

Разница подходов

«Дело в том, что европейцы рассматривают возможность запуска "Северного потока-2" только в самом крайнем случае, если вдруг газ совсем закончится, его неоткуда будет достать и люди начнут замерзать, — объяснил аналитик. — Россия имеет на этот счет другую точку зрения. Мы считаем, что если уж запускать газопровод, то необходимы определенные гарантии того, что проработает он не один-два месяца отопительного сезона, а будет иметь место именно долгосрочное сотрудничество».

Юшков допустил, что российская сторона может настоять на подписании дополнительных контрактов, где будут указаны соответствующие долгосрочные обязательства, значимые объемы поставок, которые как раз и сделали бы проект долгосрочным.

Европа считает «Северный поток-2» символом российского давления и агрессии. Если они и согласятся его использовать, то только в краткосрочной перспективе Игорь Юшков аналитик

Проблема тут, как считает аналитик, в разнице подходов и видении дальнейшей работы газопровода. Он также отметил, что со стороны Европы и Германии санкции в отношении «Северного потока-2» отсутствуют, его не запускают исключительно из-за бюрократических уловок.

«Только США вводили санкции против Nord Stream 2 AG, собственника морской части газопровода. Но не Европа. Она не запускает "Северный поток-2" благодаря бюрократическим уловкам: Минэкономики Германии отозвало один из документов у регулятора, который производил сертификацию, из-за чего сертификация стала невозможна технически», — объяснил Юшков.

Тем не менее газопровод, по его словам, находится в полностью рабочем состоянии: он загружен, находится под давлением, его можно запустить в течение одного дня. Достаточно согласовать действия технических служб и повернуть рычаг.

Будущее газопровода

В случае, если «Северный поток-2» так и не будет запущен, разбирать его никто не станет. Юшков уверен, что стороны будут проводить дальнейшее техобслуживание газопровода, сохраняя его в рабочем состоянии до лучших времен.

«Мы продолжим обслуживать все, что находится на территории России или в нейтральных водах. В немецких акваториях обслуживанием будет заниматься сама Германия, а, может, решит допустить до работ "Газпром". В любом случае, по крайней мере, в ближайшие годы, "Северный поток-2" будут поддерживать в рабочем состоянии. Он может не функционировать годами, но при этом сохранять работоспособность», — уверен аналитик.

Кроме того, на разбор такого огромного газопровода нужны большие деньги. Да и никто в мире не имел подобного опыта Игорь Юшков аналитик

Европейцы, как считает Юшков, оказались заложниками собственной информационной политики: они годами демонизировали «Северный поток-2», потому, когда он наконец запустится и ничего страшного не случится, у общества возникнут вопросы.

«Американские эксперты, например, говорили, что это не газопровод, а труба, по которой поползут русские солдаты. А шведы писали о том, что русские солдаты высадятся под видом ремонтников. Если "Северный поток-2" запустят, а он просто будет нормально выполнять свою функцию, у общества возникнет вопрос: а почему же нельзя было сделать это сразу? Ведь тогда не случилось бы дефицита, не росли бы так стремительно цены, инфляция, никто бы не страдал. Так что, конечно, тема эта очень зыбкая для европейских политиков», — заключил аналитик.

Самоокупающийся газопровод

На постоянное обслуживание газопровода тоже потребуются деньги. Но, по словам Юшкова, «Северный поток-2» уже сумел самоокупиться даже в условиях простоя.

«Во-первых, половину денег на строительство "Северного потока-2" дали европейские компании из расчета на то, что, когда газопровод заработает, "Газпром" будет возвращать кредиты с вырученных средств. Сейчас несколько компаний уже заявили о том, что, вероятно, инвестиции придется списать. А для "Газпрома" текущие затраты оказываются не такими большими», — объяснил аналитик.

Конечно, компания вложила значительные средства в расширении газотранспортной системы, и в этом смысле деньги оказались израсходованы напрасно. Впрочем, «Газпром» уже заявляет о возможности газифицировать Мурманскую область за счет уже проложенных труб.

Но дело даже не в этом. «Северный поток-2» самим фактом своего существования как проекта толкал цены на газ вверх и «Газпром» зарабатывал больше, чем мог бы. Поэтому многие эксперты сегодня говорят о том, что, если бы «Северного потока-2» не было, его стоило бы придумать, чтобы нервировать рынок и за счет этого поднимать цены Игорь Юшков аналитик

«Этот газопровод окупился даже не работая, за счет установления рекордных цен на газ в Европе. Конечно, цены выросли не только по этой причине, но она стала одним из факторов», — резюмировал Юшков.