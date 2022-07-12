Подсчитано число погибших в результате обстрела ВСУ Новой Каховки

ВГА: при ударе ВСУ по Новой Каховке погибли не менее шести человек, десятки ранены

По меньшей мере шесть человек погибли в городе Новой Каховке Херсонской области в результате ракетного удара ВСУ. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

Также, по его словам, многие десятки человек получили осколочные ранения или порезы.

Ранее Леонтьев рассказал, что из-за удара американскими ракетами HIMARS в городе оказались уничтожены сотни квартир. Помимо жилых домов, повреждения получили больница, рынок а также склады с гуманитарной помощью и селитрой.