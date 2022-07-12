Блогерша примерила белье бренда Ким Кардашьян и удивилась нелепому виду

Американка примерила утягивающее белье бренда Ким Кардашьян и удивилась нелепому виду

Жительница Чикаго, США, заказала утягивающее белье бренда Ким Кардашьян в сети и удивилась нелепому внешнему виду. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Юзерша с никнеймом colossiaa запечатлела процесс примерки одежды марки Skims на камеру. Так, американка надела корректирующее боди бежевого цвета под облегающее платье из тонкого фактурного трикотажа. На размещенных кадрах заметно, что белье не только не подтянуло ее округлый живот, но и создало рельеф на бедрах, сдавив кожу.

Затем девушка повторила те же действия с утягивающими трусами, надев их под силуэтную юбку-карандаш. По словам блогерши, они образовали «эффект маффина», также подчеркнув ее объемы и складки.

Упомянутый ролик набрал более 316 тысяч просмотров, пользователи сети принялись делиться аналогичным опытом в комментариях. «У меня было то же самое с брендом Skims, больше я не ведусь на это», «У меня такое же телосложение, как у тебя, но ни один вид корректирующего белья мне не подходит», «Ненавижу утягивающее белье, потому что оно, наоборот, делает меня больше, чем я есть», — писали юзеры.

В июне блогерша сравнила топ бренда Ким Кардашьян за 46 фунтов стерлингов (три тысячи рублей) с дешевым аналогом популярного ретейлера и удивилась результату. Если брендовая вещь была сделана из тонкой полупрозрачной ткани, то ее бюджетная альтернатива, купленная на сайте Shein, отличалась более высоким качеством.