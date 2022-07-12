Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Блогерша примерила белье бренда Ким Кардашьян и удивилась нелепому виду

Американка примерила утягивающее белье бренда Ким Кардашьян и удивилась нелепому виду

Кадр: @colossiaa

Жительница Чикаго, США, заказала утягивающее белье бренда Ким Кардашьян в сети и удивилась нелепому внешнему виду. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Юзерша с никнеймом colossiaa запечатлела процесс примерки одежды марки Skims на камеру. Так, американка надела корректирующее боди бежевого цвета под облегающее платье из тонкого фактурного трикотажа. На размещенных кадрах заметно, что белье не только не подтянуло ее округлый живот, но и создало рельеф на бедрах, сдавив кожу.

Затем девушка повторила те же действия с утягивающими трусами, надев их под силуэтную юбку-карандаш. По словам блогерши, они образовали «эффект маффина», также подчеркнув ее объемы и складки.

Материалы по теме:
Соблазн свободы Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться
Соблазн свободыКто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться
6 ноября 2019
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021

Упомянутый ролик набрал более 316 тысяч просмотров, пользователи сети принялись делиться аналогичным опытом в комментариях. «У меня было то же самое с брендом Skims, больше я не ведусь на это», «У меня такое же телосложение, как у тебя, но ни один вид корректирующего белья мне не подходит», «Ненавижу утягивающее белье, потому что оно, наоборот, делает меня больше, чем я есть», — писали юзеры.

В июне блогерша сравнила топ бренда Ким Кардашьян за 46 фунтов стерлингов (три тысячи рублей) с дешевым аналогом популярного ретейлера и удивилась результату. Если брендовая вещь была сделана из тонкой полупрозрачной ткани, то ее бюджетная альтернатива, купленная на сайте Shein, отличалась более высоким качеством.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
Нарышкин указал на нервную реакцию Польши из-за утечки планов по разделу Украины
Россиянка нечаянно убила чашкой пристававшего к ней мужчину
США ухудшили прогноз по падению добычи нефти в России
«Нафтогаз» попросил кредиторов отсрочить выплаты по еврооблигациям
Жена Реввы стала соседкой директора Black Star
Клуб НХЛ разорвет контракт с победившим рак хоккеистом
Казахстан построит паромный флот и новый порт на Каспийском море
Участник украинского ток-шоу о любви расчленил сожительницу
В «Роскосмосе» отреагировали на разрыв сотрудничества с ЕКА
Эндокринолог назвала признаки цифрового переутомления
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.