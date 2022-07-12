Стало известно о пожаре на складе в Новой Каховке после обстрела HIMARS

РИА Новости: пожар на складе в Новой Каховке после обстрела HIMARS продолжается

Пожар и детонация на складе селитры в Новой Каховке, которая подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, продолжаются. Кадры последствий опубликованы РИА Новости.

На видео видно, что над территорией складов поднимается большой столб дыма. Недалеко от этого места видны разбитые помещения складов центра гуманитарной помощи, где погибли люди.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Новой Каховке вечером 11 июля. В результате уничтожены сотни квартир, есть погибшие и десятки раненых. Кроме того, от удара взорвались склады с селитрой. В радиусе двух километров в зданиях вылетели окна, пострадал склад с гуманитарной помощью, который находился недалеко от места взрыва.