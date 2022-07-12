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В Таиланде захотели построить «умный» город

Bloomberg: власти Таиланда захотели построить в стране «умный» город рядом с Бангкоком

Фото: Shutterstock

Власти Таиланда захотели построить в стране новый населенный пункт. Речь идет об «умном» городе в 160 километрах от Бангкока, пишет Bloomberg.

Отмечается, что возведение города станет частью Восточного экономического коридора — программы модернизации побережья Сиамского залива за счет привлечения государственных и частных инвестиций. На реализацию проекта планируют направить 37 миллиардов долларов (2,16 триллиона рублей).

По словам главы проекта Канита Сангсубана, название нового города еще не выбрано, но известно, что там будут находиться бизнес-центры компаний, штаб-квартиры, финансовый и медицинский центры, а также площадка для международных исследований в области точных наук.

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«Новый город будет создан для жизни нового поколения людей. Мы создали этот проект, чтобы компенсировать финансовые потери Таиланда во время пандемии», — пояснил Сангсубан. Власти ожидают, что население нового города достигнет 350 тысяч человек, при этом 200 тысяч будут работать непосредственно в этом населенном пункте.

С 2018 года Таиланд принимает участие в создании сети «умных» городов в странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Сотрудничество членов организации направлено на решение актуальных экологических, демографических и социальных проблем для создания комфортных и современных условий жизни для населения. Пока что в сеть входят 26 городов.

Ранее стало известно, что россияне начали реже интересоваться переездом в Таиланд — в мае 2022 года спрос граждан на жилье в пляжной стране упал на 19,8 процента по сравнению с показателями апреля. Специалисты отметили, что снижение спроса фиксируют два месяца подряд — за апрель количество запросов обрушилось на 57 процентов.

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