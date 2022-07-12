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Стала известна судьба пропавшей в горах Сочи российской туристки

МЧС России сообщило, что потерявшуюся в горах Сочи туристку из Магадана нашли живой

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю / ТАСС

Пропавшая в горах Кавказа российская туристка найдена живой на склоне реки Лаура в районе курорта Красная Поляна. О ее судьбе рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Так, стало известно, что путешественница из Магаданской области, приехавшая на отдых в Сочи, отправилась на прогулку по горной местности в Кавказский биосферный заповедник и потерялась.

«9 июля около 14.00 через службу "112" в спасательный отряд МЧС поступила информация о том, что она (россиянка — прим. «Ленты.ру») уже несколько дней находится в лесу чуть выше Вольерного комплекса, самостоятельно выйти к дороге не может», — сообщили в ведомстве.

На вызов выехали специалисты Краснополянского подразделения МЧС и службы «Кубань-СПАС». Спасатели сначала обследовали горную местность в указанном районе, а затем отправились на склон правого берега реки Ачипсе. Утром 10 июля туристка смогла дозвониться в МЧС и рассказала, что находится на возвышенности.

На помощь девушка был направлен вертолет, который обнаружил ее на скале правого склона реки Лаура. Позже туристку доставили в больницу, где ей была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае нашли тело отечественного путешественника, который исчез при загадочных обстоятельствах во время похода. Уточняется, что тело 40-летнего мужчины было обнаружено группой туристов, которые плыли по Вишере на катере.

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Валентина Процкова
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