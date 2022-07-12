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Мишустин заявил о росте спроса на российскую агропромышленную продукцию

Премьер-министр Мишустин заявил о росте спроса на российскую агропромышленную продукцию
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин . Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о росте спроса на отечественную агропромышленную продукцию. Об этом сообщает RT.

По его словам, интерес к сельскохозяйственным поставкам из России был достаточно высоким и раньше. Он отметил, что по итогам 2021 года за рубеж продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов было направлено более чем на 37 миллиардов долларов.

«А сейчас с учетом растущей мировой продовольственной инфляции спрос увеличился в разы», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что США захотели ввести антидемпинговые пошлины на азотные удобрения из России. Согласно анализу Минторга США поставок удобрений с апреля 2020-го по март 2021 года, Россия поставляла аммиачную селитру по заниженным ценам.

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Марина Совина
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