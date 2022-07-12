Science: жившие в кембрийском периоде юньнанозои оказались древнейшими позвоночными

Ученые Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук и Нанкинского университета обнаружили, что юньнанозои, жившие в раннем кембрийском периоде, являются самыми древними из известных позвоночных. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Известно, что характерной особенностью при эмбриональном развитии позвоночных являются жаберные дуги — структуры, из которых формируются мышцы, кости и соединительная ткань лица и шеи. Ученые предполагают, что жаберные дуги развились из хрящевого стержня у предков позвоночных, таких как ланцетники — хордовые организмы, являющиеся близкими родственниками позвоночных. Но действительно ли такая похожая анатомия существовала у самых древних позвоночных, доподлинно неизвестно.

Исследователи проанализировали 127 образцов окаменелостей юньнанозоев, живших 518 миллионов лет назад, используя рентгеновскую микротомографию, сканирующую электронную микроскопию, просвечивающую электронную микроскопию, спектрометрию комбинационного рассеяния, инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье и энергодисперсионную рентгеновскую спектроскопию. Оказалось, что у этих организмов имеются клетки хрящей жаберных дуг, что считается признаком, характерным для позвоночных.

Все семь жаберных дуг были похожи друг на друга и соединены структурой, напоминающей по форме корзину. Последняя представляет собой особенность, характерную для современных бесчелюстных рыб, таких как миноги и миксины.