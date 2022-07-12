Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В центре Москвы мужчины устроили стрельбу с балкона квартиры

В Красносельском тупике в центре Москвы трое мужчин устроили стрельбу с балкона квартиры

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Красносельском тупике в центре Москвы трое мужчин устроили стрельбу из пистолета Grand Power T12-FM2 с балкона квартиры. Об этом рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что жители столицы перед этим употребляли алкогольные напитки. Горожан оперативно задержали.

Позже выяснилось, что один из стрелявших имеет разрешение на владение оружием, на данный момент оно направлено на экспертизу. В отношении нарушителей составили протоколы по статье о хулиганстве.

Ранее в подмосковной Апрелевке задержали бортпроводника, который открыл стрельбу из окна жилого дома. Мужчина стрелял, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Его с оружием в руках заметили соседи и вызвали полицию. Прибывшим силовикам он признался в содеянном. По факту произошедшего стражи порядка возбудили дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Первый случай оспы обезьян подтвержден в России
Смертельное столкновение катера с тюбингом в российском регионе сняли на видео
В Госдуме отреагировали на удар HIMARS по Новой Каховке
Пьяные москвичи устроили стрельбу с балкона в центре Москвы
В России ответили на слова Госдепа об отсутствии у НАТО агрессивных намерений
Бывший партнер Сороса предсказал миру беспросветные проблемы
Суд оштрафовал Любовь Соболь за нарушение порядка деятельности иноагента
Блогерша раскрыла «сводящий с ума» мужчин цвет лака на ногтях у девушек
У крупнейшего производителя золота в России начались серьезные проблемы
Оперштаб объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.