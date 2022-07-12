В центре Москвы мужчины устроили стрельбу с балкона квартиры

В Красносельском тупике в центре Москвы трое мужчин устроили стрельбу с балкона квартиры

В Красносельском тупике в центре Москвы трое мужчин устроили стрельбу из пистолета Grand Power T12-FM2 с балкона квартиры. Об этом рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что жители столицы перед этим употребляли алкогольные напитки. Горожан оперативно задержали.

Позже выяснилось, что один из стрелявших имеет разрешение на владение оружием, на данный момент оно направлено на экспертизу. В отношении нарушителей составили протоколы по статье о хулиганстве.

Ранее в подмосковной Апрелевке задержали бортпроводника, который открыл стрельбу из окна жилого дома. Мужчина стрелял, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Его с оружием в руках заметили соседи и вызвали полицию. Прибывшим силовикам он признался в содеянном. По факту произошедшего стражи порядка возбудили дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).