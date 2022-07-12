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Россиянина оштрафовали за избиение заставшей его с двумя женщинами жены

В Тюмени мужчину оштрафовали за избиение жены, заставшей его с двумя женщинами

Фото: Shutterstock

Суд оштрафовал жителя Тюмени за избиение жены, которая застала его дома с двумя женщинами. Об этом сообщает KP.RU.

Мужчина привел в свою квартиру двух женщин и развлекался с ними, когда в два часа ночи вернулась с работы его супруга. Она устроила ему скандал и выгнала гостей. Россиянин, рассердившись, избил ее. Супруга обратилась в полицию с заявлением о побоях.

Подсудимого привлекли к административной ответственности за побои, он должен заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

17 июня сообщалось о художнике из Екатеринбурга, избившего свою жену и напавшего на ее любовницу, которой попытался выдавить глаза. Пара находилась в процессе развода, когда к ним пришла знакомая, и мужчина, выпив спиртное, в приступе ревности набросился на гостью, а затем прокусил руку своей супруге, которая пыталась его успокоить. Женщины сбежали из квартиры и вызвали полицию.

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Любовь Ширижик
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