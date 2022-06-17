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Россиянин напал на любовницу своей жены и попытался выдавить ей глаза

Художник из Екатеринбурга избил свою жену и попытался выдавить глаза ее любовнице

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Художник из Екатеринбурга избил свою жену, а также напал на ее любовницу, которой попытался выдавить глаза. Об сообщает портал E1.ru

31 мая в гости к художникам Галине и Александру Беловым, которые находятся в процессе развода, пришла знакомая Рита Хаак. Вечером россиянин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на девушек. По их словам, в приступе ревности Белов начал выдавливать Хаак глаза, а также прокусил руку своей супруге, пытавшейся успокоить мужа. Девушкам удалось убежать в квартиру к соседям, откуда они вызвали полицию.

Координатор проекта «Справимся вместе» Алла Чикинда заявила, что причиной нападения Белова на женщин стала ревность и гомофобия. Она утверждает, что художник публично оскорблял девушек в соцсетях и угрожал Хаак.

Белов признал, что был пьян и избил девушек. По его словам, причиной стало требование жены съехать с квартиры, в которой он прописан: «Никакой гомофобии, никакой ревности и неприязни. Я избил за то, что давили на меня и выгоняли на улицу. Не могли подождать десять дней».

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2 июня суд признал Белова виновным в нанесении побоев женщинам и назначил ему два штрафа на общую сумму 10 тысяч рублей. Кроме того, в отношении Белова было возбуждено дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»), сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Ранее в Башкирии местный житель избил мужчину, к которому приревновал свою любовницу. На кадрах, запечатлевших нападение, видно, как подозреваемый берет биту и наносит оппоненту несколько ударов по голове, после чего уезжает.

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Константин Лысяков
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