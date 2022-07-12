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Россияне устроили турнир по метанию навоза голыми руками

Жители села Крылово Пермского края голыми руками метали навозные диски в рамках турнира

Жители села Крылово Пермского края голыми руками метали навозные диски в рамках турнира «Веселый коровяк». Необычное состязание попало на видео, кадры опубликовало издание «Подъем».

На видеоролике толпы людей метают диски из навоза на огороженном участке поля. Собравшихся гостей мероприятия развлекает ведущая в костюме коровы.

Глава местного Дома культуры Ирина Чугаева, выступавшая организатором, пояснила, что в мероприятии участвовало около 200 россиян. По ее словам, навозный диск победителя этого года преодолел расстояние в 48,5 метра.

«Раньше было больше. Два года пандемии все-таки сыграли роль. Еще была сильная жара, люди сидели где-то под кустиками прятались», — поделилась Чугаева подробностями мероприятия.

Глава ДК указала, что «Веселый коровяк» активно спонсировали. В этом году победителю среди женщин преподнесли садовые качели, а лучшему среди мужчин достался набор для барбекю, добавила она.

Ранее испугавший россиян «навозный сель» сняли на видео. Уточнялось, что поток буровой массы сошел в тульском селе Вязово. Однако в пресс-службе администрации Ефремовского района сообщили, что сель состоял из грунта и воды.

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Анна Щербакова
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