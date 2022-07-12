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Россияне накупили юани

ЦБ: россияне купили валюту на бирже на 0,4 триллиона рублей в апреле-июне

Фото: Shutterstock

В июне объем совершенных физлицами операций с юанем на валютном рынке взлетел в 16,4 раза — до 5,4 миллиарда юаней против майского уровня в 0,33 миллиарда юаней. Об этом говорится в «Обзоре рисков финансового рынка» от ЦБ.

Речь идет о торгах в паре доллар/юань. На граждан пришлось 13,9 процента всего объема сделок по продаже китайской валюты и 5,5 процента по покупке, до этого доля участия физлиц была «практически нулевой». В целом во втором квартале население купило валюту на бирже на 0,4 триллиона рублей, что стало рекордом за три года.

Курс доллара от TradingView

Доля торгов юанем увеличивается: в июне она достигла 11 процентов оборота биржевого рынка против шести процентов в апреле и менее одного процента в марте.

За счет притока валюты на внутренний рынок укреплялся рубль: его курс увеличился в апреле-июне на 38,2 процента к доллару и на 36,5 процента к евро, отметил ЦБ.

Китайский юань может оказаться перспективной валютой для сохранения сбережений, заявил ранее финансовый аналитик УК «Открытие» Олег Федорович. Валютный режим Банка Китая в отношении национальной валюты — это управляемое плавание. Курс юаня к доллару в последнее десятилетие находился в коридоре от 6,05 до 7,16 юаня за доллар, отметил он.

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Платон Щукин
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