Россиянам дали совет насчет инвестиций в валюту

Аналитик УК «Открытие» Федорович призвал россиян вкладываться в юань и гонконгский доллар

Китайский юань может оказаться перспективной валютой для сохранения сбережений, также можно попробовать вложиться в гонконгский доллар и дирхам ОАЭ, курс которых практически фиксирован к доллару США, порекомендовал россиянам финансовый аналитик УК «Открытие» Олег Федорович. В разговоре с «Лентой.ру» он также советовал не рассчитывать на то, что курс юаня будет расти опережающими темпами к другим валютам.

Ослабление рубля, последовавшее после объявления Минфина о готовности вести валютные интервенции, в последние дни сопровождается необычно резким укреплением курса юаня на Мосбирже, заметил главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин. По его словам, на внешнем рынке курс доллара составляет 6,7 юаня, однако в России он колеблется в диапазоне 6,2–6,3 юаня, поскольку китайской валюты не хватает. Потенциал развития торговых отношений между Россией и Китаем может сделать юань одной из самых интересных валют для инвестиций.

Сохранение сбережение

«Юань вполне может помочь россиянам сохранить свои сбережения, — считает Федорович. — Валюта Китайской Народной Республики достаточно устойчива. Валютный режим Банка Китая в отношении национальной валюты — это управляемое плавание. Курс юаня к доллару в последнее десятилетие находился в коридоре от 6,05 до 7,16 юаня за доллар».

В условиях санкционных ограничений в отношении доллара и евро, юань вполне разумно рассматривать в качестве инструмента диверсификации валютного портфеля Олег Федорович финансовый аналитик УК «Открытие»

Аналитик напомнил, что обороты торгов юанем в последние три месяца действительно росли рекордными темпами. Однако, по его мнению, пока рано говорить о том, что эта валюта сможет обогнать евро в сбережениях россиян в ближайшем будущем.

«В прошлом месяце на Московской бирже были открыты торги рядом инструментов гонконгской биржи, торгуемых в гонконгских долларах. Это подчеркивает интерес российских инвесторов к инвестиционным активам из Китая. В то же время доступ к инвестиционным инструментам непосредственно в юанях все еще крайне ограничен, что, в свою очередь, не позволяет пока сделать данную валюту полноценным инструментом сбережений для инвесторов из нашей страны. В наличной форме юань также используется мало», — обратил внимание Федорович.

Инвестиционные возможности

Аналитик подчеркнул: ждать того, что курс юаня будет расти опережающими темпами к другим валютам, не стоит. Решение о его покупке можно принимать, скорее, в целях диверсификации валютного портфеля и для сохранения стоимости сбережений.

«Решение о том, когда стоит покупать юань, нужно принимать исходя из индивидуальных задач инвестора. В настоящее время ввиду ограниченности количества доступных инструментов в юанях, он подходит только для сохранения стоимости ликвидной части портфеля в кратко- и среднесрочной перспективе», — предупредил собеседник «Ленты.ру».

Из тех валют, которые сегодня доступны на Мосбирже российским инвесторам, он рекомендует уделить особое внимание гонконгским долларам и дирхамам ОАЭ.

Курс этих валют практически фиксирован к доллару США. В гонконгских долларах уже доступны возможности для инвестиций. В будущем количество актуальных инструментов, по всей видимости, будет увеличиваться Олег Федорович финансовый аналитик УК «Открытие»

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