В России перестало хватать юаней

Аналитик Газпромбанка Сусин заявил о дефиците юаней в России

Ослабление рубля, последовавшее после объявления Минфина о готовности вести валютные интервенции, в последние дни сопровождается необычно резким укреплением курса юаня на Мосбирже, заметил главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин в комментарии порталу «Финам».

По его словам, на внешнем рынке курс доллара составляет 6,7 юаня, однако в России он колеблется в диапазоне 6,2–6,3 юаня, поскольку китайской валюты не хватает. Это означает, что инвесторы, ожидая давления на рубль, пытаются переложить средства, однако не могут этого сделать без потерь.

Эксперт отмечает, что если Минфин действительно начнет искусственно ослаблять рубль, то ситуация с юанем может дополнительно усугубиться, что приведет к новым потерям. Единственным решением, считает он, стал бы перевод торговли с Китаем на национальные валюты, в первую очередь расчетов на экспорт.

Без этого решения внутренний рынок от валютных интервенций через кросс-курсы дополнительно перекосит внутренний рынок и усложнит ситуацию. Однако для такого перехода необходимо будет согласие Китая.

Ранее глава Министерства экономического развития России Максим Решетников рассказал, что в правительстве ежедневно обсуждают проблему слишком крепкого рубля, который может привести к проблемам в бюджете и дефляционной спирали.