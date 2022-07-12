Северный флот начал противолодочные учения в Баренцевом море

В Северном флоте России рассказали о начале противолодочных учений в Баренцевом море

В Баренцево море вышли малые противолодочные корабли Северного флота «Юнга» и «Брест» для учений. Об этом сообщили в пресс-службе флота, пишет «Интерфакс».

«В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море корабельная поисково-ударная группа приступила к проведению зачетного тактического учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника», — сообщили в пресс-службе. Там добавили, что учения будут проходить в несколько этапов, военнослужащие также отработают взаимодействие с противолодочной авиацией и ПВО Северного флота.

Штаб флота сообщил, что моряки отработают элементы совместного маневрирования кораблей и проведут тренировки по борьбе за живучесть на ходу корабля. На финальном этапе учений военнослужащие-противолодочники выполнят учебно-боевые упражнения. После учений моряки на противолодочных кораблях вернутся на базу в город Полярный.

Ранее малые десантные корабли на воздушной подушке «Евгений Кочешков» и «Мордовия» Балтийского флота России отработали артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям на фоне старта военно-морских учений НАТО в этом регионе. Военнослужащие выполняли стрельбы из 30-миллиметровых автоматических установок комплекса АК-630.