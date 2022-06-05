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Корабли Балтфлота провели учения на фоне старта маневров НАТО

Корабли Балтийского флота отработали стрельбы на фоне старта военно-морских учений НАТО

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Малые десантные корабли на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков» и «Мордовия» Балтийского флота России отработали артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям на фоне старта военно-морских учений НАТО в этом регионе. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщает «Интерфакс».

«Стрельбы выполнялись из 30-мм автоматических установок комплекса АК-630», — рассказали в пресс-службе флота, отметив, что данные учения носили плановый характер.

МДКВП «Мордовия» и «Евгений Кочешков», стоящие на вооружении Балтийского флота России, представляют собой самые крупные в мире десантные корабли на воздушной подушке.

Ежегодные международные военные учения стран НАТО Baltops 2022 пройдут в регионе Балтийского моря с 5 по 17 июня. Помимо стран-частниц военного блока в них также примут участие Швеция и Финляндия, которые подали заявление на вступление в Североатлантический альянс. Маневры начнутся в Стокгольме, а завершатся в немецком Киле. Baltops — одни из крупнейших учений в Северной Европе. В этом году в них задействованы 45 боевых кораблей, семь тысяч военнослужащих, а также 75 самолетов и вертолетов.

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Игорь Дмитров
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