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На юге Белоруссии началось военное учение

На юге Белоруссии началось командно-штабное учение с территориальными войсками

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

На юге Белоруссии началось командно-штабное учение с территориальными войсками. В ходе него будет отработано выполнение мер военного положения. Об этом сообщили в министерстве обороны республики.

Мероприятия пройдут с 12 по 14 июля с территориальными войсками Жлобинского района. «Цель учения — оценка готовности должностных лиц сформированных воинских частей территориальных войск выполнить учебно-боевые задачи, совершенствование навыков офицеров запаса в работе на пункте управления и в руководстве подчиненным личным составом при выполнении задач территориальной обороны», — отметили в Минобороны.

В ходе учения будут отработаны навыки охраны и оборона объекта территориальной обороны, а также несение службы на контрольно-пропускном пункте в условиях военного положения.

В июне Минобороны Белоруссии анонсировало проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами Гомельской области. В ведомстве отметили, что подобные учения проводятся ежегодно, в прошлом году они проходили с военными комиссариатами Могилевской области.

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Алевтина Запольская
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