1085-летие Углича отметят гастрономическим фестивалем и концертами

В честь 1085-летия Углича в городе пройдут выставки, концерты и два фестиваля

День города в Угличе Ярославской области отметят в субботу, 16 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального департамента туризма.

В честь 1085-летия города будут проведены выставки, концерты, игры, конкурсы, шоу мыльных пузырей и спортивные заезды на велосипедах. Для любителей гастротуризма на Успенской площади пройдут два гастрономических фестиваля — «Кухня на угля»» и «Угличе Поле».

Гости праздника смогут принять участие в различных мастер-классах от кафе и ресторанов города, а также в кулинарной битве молодых семей и профессионалов. Кроме того, туристов и жителей города ждет театрализованное представление и выступления творческих коллективов.

Ранее сообщалось, что на фестивале чувашской культуры «Уяв», прошедшем в татарстанском селе Сиктерме-Хузангаево, выбрали «Уяв пики» — самую красивую чувашскую девушку республики. Участницы конкурса получили памятные призы — куколок в национальных чувашских костюмах.