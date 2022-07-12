В Татарстане выбрали главную чувашскую красавицу республики

На фестивале чувашской культуры «Уяв» в Татарстане прошел конкурс красоты

На фестивале чувашской культуры «Уяв», прошедшем в татарстанском селе Сиктерме-Хузангаево, выбрали «Уяв пики» — самую красивую чувашскую девушку республики. В конкурсе красоты победила местная жительница Кристина Данилова, пишет «Татар-информ».

В состязании приняли участие 16 представительниц чувашской культуры из Татарстана и Чувашии. В рамках конкурса они угощали жюри традиционными блюдами чувашской кухни, демонстрировали национальные костюмы, исполняли народные песни и танцы. Девушки также читали стихи чувашских поэтов Петра Хузангая и Константина Ивана.

Отмечается, что участницы конкурса получили памятные призы — куколок в национальных чувашских костюмах.

О том, что в Республике Татарстан состоится республиканский фестиваль чувашской культуры «Уяв», сообщалось ранее в июле. Сиктерме-Хузангаево — родина чувашского поэта Петра Хузангая, в 2022-м со дня его рождения исполняется 115 лет.