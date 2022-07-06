В Татарстане пройдет фестиваль чувашской культуры «Уяв»

В Республике Татарстан 10 июля пройдет фестиваль чувашской культуры «Уяв»

В Республике Татарстан состоится республиканский фестиваль чувашской культуры «Уяв». Об этом сообщает «Татар-информ».

Мероприятие пройдет в селе Сиктерме-Хузангаево Алькеевского района 10 июля. Отмечается, что в этом году оно направлено на популяризацию не только традиций и этнического фольклора, но также чувашской прозы и поэзии.

Гостей фестиваля ждут театрализованное представление с народными играми, обрядами и хороводами, мастер-классы по национальному танцу и изготовлению чувашского головного убора, соревнования гармонистов и частушечников. Посетителей также познакомят с национальной кухней — чувашским квасом и ухой. Помимо этого, на территории фестиваля будут проведены церемония новоселья и выставка изделий народных мастеров декоративно-прикладного искусства.

Сиктерме-Хузангаево — родина чувашского поэта Петра Хузангая, в 2022-м со дня его рождения исполняется 115 лет. Организаторы фестиваля планируют показать картину чувашского быта через призму его поэзии. В программу праздника войдут, в частности, экскурсия по музею Хузангая и конкурс на лучшее чтение его стихов.