Набор для охоты на вампиров продали за миллионы рублей

Принадлежавший барону Хейли набор для охоты на вампиров продали за 11,7 миллиона рублей

В Великобритании с аукциона продали набор для охоты на вампиров, принадлежавший члену Палаты лордов, который жил в XIX веке. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Hansons Auctioneers.

Ларец с двумя латунными распятиями на крышке, в котором хранились пара пистолетов, медная емкость для пороха, колба со святой водой, Библия на готском языке, деревянный молоток, кол, медные подсвечники, четки и полицейские документы позапрошлого века, первоначально оценили в сумму от двух до трех тысяч фунтов стерлингов (от 138,6 до 208 тысяч рублей). За время торгов цена лота подскочила более чем в шесть раз, и в итоге анонимный покупатель из Великобритании отдал за него 16,9 тысяч фунтов (11,7 миллиона рублей), учитывая все дополнительные платежи.

Первым владельцем артефакта был Уильям Малькольм Хейли, 1-й барон Хейли. В 1920-1930 годах он служил губернатором сначала Пенджаба, а потом — Соединенных провинций Агры и Ауда в Британской Индии. Его инициалы имеются на предметах. «Был ли это суеверный страх или просто увлечение, все равно очень интересно знать, что этим набором владел представитель высшего общества, заседавший в Палате лордов», — говорит владелец Hansons Auctioneers Чарльз Хэнсон.

Британец, выставивший набор на торги, рассказал, что наткнулся на него в городе Саутвелл в графстве Ноттингемшир и был впечатлен исторической ценностью артефакта. «Интересно, что в Вестминстерском аббатстве установлена мемориальная доска в честь лорда Хейли», — пояснил он.

Чарльз Хэнсон рассказал, что лот вызвал огромный интерес со стороны покупателей по всему миру. На него претендовали представители США, Канады и Франции, а заметки о продаже набора появились даже в австралийской прессе.

В июле 2020 года аукционный дом Hansons Auctioneers уже выставлял на продажу шкатулку с предметами, предназначенными для уничтожения вампиров. Владелец лота рассказал, что случайно купил набор на ярмарке.

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