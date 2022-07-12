В Британии определился список кандидатов на пост премьера

Восемь кандидатов будут участвовать в первом туре выборов премьер-министра Великобритании

Регистрация кандидатов на пост премьер-министра Великобритании закончена, в списке значатся восемь человек. Об этом сообщил комитет правящей Консервативной партии, передает телеканал Sky News.

В первом туре выборов будут участвовать экс-глава Минфина Риши Сунак, председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат, экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, глава МИД Лиз Трасс, глава Минфина Надим Захави, экс-глава МИД Джереми Хант, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, а также генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман.

Также известно, что Сунак, Тугендхат и Баденох уже определились с содержанием избирательной кампании и начали активную подготовку к ней.

Ранее стало известно, что действующая глава МИД Британии Лиз Трасс набрала 20 голосов от представителей Консервативной партии в парламенте — это минимальное число, необходимое претенденту для участия в первом туре выборов на пост премьер-министра страны.

Джонсон покинул свой пост 7 июля из-за громкого скандала, вызванного пьяными домогательствами своего протеже, заместителя координатора Консервативной партии Криса Пинчера. Он будет выполнять обязанности главы правительства до избрания нового лидера партии.