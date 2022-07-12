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Путин включил Слуцкого в состав Госсовета

Президент России Путин включил председателя ЛДПР Слуцкого в состав Госсовета
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Государственная дума / Globallookpress.com

Глава Либерально-демократической партии России и фракции ЛДПР в Государственной Думе Леонид Слуцкий включен в состав Госсовета. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Слуцкий включен в Госсовет как лидер фракции ЛДПР в нижней палате парламента.

В состав Госсовета входят премьер-министр страны, председатели Государственной Думы и Совета Федерации, главы регионов и руководители фракций в Госдуме. Возглавляет его президент.

Ранее стало известно, что Кремль начал менять в документах должность руководителя Татарстана Рустама Минниханова. В распоряжении содержится указание «позицию Минниханов Р.Н. — президент Республики Татарстан — заменить позицией следующего содержания: Минниханов Р.Н. — глава республики Татарстан, председатель комиссии Госсовета РФ».

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Сергей Истомин
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