Путин включил Слуцкого в состав Госсовета

Президент России Путин включил председателя ЛДПР Слуцкого в состав Госсовета

Глава Либерально-демократической партии России и фракции ЛДПР в Государственной Думе Леонид Слуцкий включен в состав Госсовета. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Слуцкий включен в Госсовет как лидер фракции ЛДПР в нижней палате парламента.

В состав Госсовета входят премьер-министр страны, председатели Государственной Думы и Совета Федерации, главы регионов и руководители фракций в Госдуме. Возглавляет его президент.

Ранее стало известно, что Кремль начал менять в документах должность руководителя Татарстана Рустама Минниханова. В распоряжении содержится указание «позицию Минниханов Р.Н. — президент Республики Татарстан — заменить позицией следующего содержания: Минниханов Р.Н. — глава республики Татарстан, председатель комиссии Госсовета РФ».