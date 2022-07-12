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Пушилин и Кириенко навестили пострадавших при обстреле в ДНР волонтеров

Пушилин и Кириенко навестили пострадавших при обстреле Шахтерского района ДНР волонтеров
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин навестили волонтеров «Молодой республики», пострадавших 10 июля при обстреле Шахтерского района ДНР. Об этом в Telegram сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«У ребят множественные осколочные ранения, переломы. Несмотря на травмы и гибель товарищей, они уже сейчас хотят как можно скорее поправиться и вернуться в свои волонтерские отряды, помогать мирным жителям», — рассказал он, подчеркнув, что всем раненым оказывается необходимая медпомощь. Их лечат лучшие доктора, добавил Турчак.

При этом Пушилин в своем Telegram-канале уточнил, что волонтеры «держатся молодцом», их жизни сейчас ничего не угрожает. «Сергей Кириенко заверил, что тем из раненых, кому необходимо дополнительное лечение и реабилитация, смогут ее пройти в Российской Федерации», — отметил глава ДНР.

В воскресенье, 10 июля, сообщалось, что три человека погибли, еще 11 получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины в Шахтерском районе Донецкой народной республики.

Раненые были госпитализированы, Пушилин дал соответствующие поручения министерству здравоохранения об оказании им необходимой помощи, а также правительству ДНР — об оказании поддержки пострадавшим и семьям.

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Варвара Кошечкина
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