Три человека погибли в результате обстрела волонтерской миссии в ДНР

Глава ДНР Пушилин заявил о гибели трех человек после обстрела волонтерской миссии

Три человека погибли, еще 11 получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины в Шахтерском районе Донецкой народной республики. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в Шахтерском районе активисты «Молодой республики» находились с волонтерской миссией. По четырем людям ведутся поисковые работы, на месте после происшествия находятся специальные службы.

Раненые были госпитализированы в медицинские учреждения, Пушилин дал соответствующие поручения об оказании им необходимой помощи Министерству здравоохранения, а также Правительству ДНР об оказании поддержки пострадавшим и семьям.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили за сутки три пункта управления войск Украины в районах Соледар, Миньковка и Бахмут Донецкой народной республики (ДНР).

