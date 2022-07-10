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ВКС России уничтожили три пункта управления в ДНР

Минобороны: российские ВКС уничтожили пункты управления в Соледаре, Миньковке и Бахмуте

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили за сутки три пункта управления войск Украины в районах Соледар, Миньковка и Бахмут Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что ВКС ликвидировали живую силу и военную технику в 16 районах, среди которых члены националистического формирования «Кракен» в районе Харькова.

Кроме того, в Минобороны отметили, что командование украинских военных восполняет потери личного состава за счет отправки на передовую резервистов, не имеющих достаточной подготовки. Их принудительно призывают на военную службу в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Ранее ведомство сообщало об уничтожении пункта дислокации украинского батальона «Торнадо» в Днепропетровской области. В результате удара были уничтожены более 40 человек и до десяти единиц вооружения и военной техники.

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Виктория Кондратьева
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