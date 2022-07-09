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Минобороны сообщило об уничтожении пункта дислокации батальона «Торнадо»

ВКС России уничтожили пункт временной дислокации батальона «Торнадо»
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили пункт временной дислокации украинского батальона «Торнадо» в Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе Зеленодольска Днепропетровской области ударом высокоточного оружия ВКС России поражен пункт временной дислокации националистического батальона "Торнадо"», — сказано в его заявлении.

Он добавил, что в результате удара были уничтожены более 40 человек и до десяти единиц вооружения и военной техники.

Кроме того, поражен пункт дислокации артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады Вооруженных сил (ВСУ) Украины в районе населенного пункта Соледар в Донецкой народной республике (ДНР). В результате удара ВКС «уничтожено более 30 процентов военнослужащих и выведена из строя большая часть артиллерийских орудий».

За прошедшие сутки Вооруженные силы России в ходе военной спецоперации на Украине также сбили два штурмовика Су-25 и 15 беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что самолеты ВСУ были сбиты в районах населенных пунктов Березнеговатое и Червоная Долина Николаевской области. Их поразили российские Су-35с и МиГ-31бм.

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Варвара Кошечкина
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