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ВС России сбили два украинских штурмовика и 15 беспилотников

Минобороны России заявило об уничтожении двух украинских Су-25 и 15 беспилотников
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

За прошедшие сутки Вооруженные силы России в ходе военной спецоперации на Украине сбили два штурмовика Су-25 и 15 беспилотных летательных аппаратов. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты в районах населенных пунктов Березнеговатое и Червоная Долина Николаевской области. Их поразили российские Су-35с и МиГ-31бм.

Беспилотники были уничтожены средствами ПВО в различных районах Харьковской области, а также близ Донецка и Святогорска в Донецкой народной республике. Кроме того, в Харьковской области и ДНР перехвачено шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

Также в Минобороны заявили, что российские войска высокоточным оружием уничтожили ангар, в котором находились гаубицы М777, поставленные из США на Украину. Он располагался в районе населенного пункта Часов Яр.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми ДНР и ЛНР. По его словам, цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.

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Антон Похиляк
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