Блогерша раскрыла правильный способ стирки купальников

TikTok-блогерша Кэролайн Соломон посоветовала стирать купальники в раковине вручную

Блогерша Кэролайн Соломон из США раскрыла правильный способ стирки купальников. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам эксперта по уборке и организации домашнего пространства, очищать указанный предмет гардероба от загрязнений следует вручную. Она посоветовала сначала промыть вещь под струей прохладной воды, чтобы избавить ее от песка, хлора и остатков крема для загара. Затем, согласно рекомендациям инфлюэнсерши, необходимо набрать в раковину воды той же температуры и добавить в нее жидкий стиральный порошок для деликатных тканей. «Теперь просто бросьте изделие в полученный раствор и потрите», — призвала Соломон.

На заключительном этапе стирки следует прополоскать купальник в чистой воде, встряхнуть и завернуть в заранее расстеленное на ровной поверхности полотенце, чтобы удалить излишки влаги.

В июне TikTok-блогерша Рене из США назвала лучший способ сортировки одежды при стирке. Женщина посоветовала сочетать их в зависимости от веса. «Очевидно, что намокшие джинсы и футболки обладают разной массой. По этой причине, если вы положите их вместе, во время отжима устройство будет трястись намного сильнее, что может привести к преждевременному износу амортизаторов», — объяснила автор видео.