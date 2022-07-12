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Среда обитания

Москвичам предрекли возвращение 30-градусной жары

Синоптик Леус заявил, что до конца июля температура еще поднимется до 31 градуса

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

До конца июля температура в Москве будет на несколько градусов выше положенной, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Стоит ждать и 30-градусную жару, отметил метеоролог в разговоре с «Лентой.ру».

Погода в Москве до конца июля

Специалист отметил, что жара в Москву вернется в третьей декаде месяца. «До конца июля температура будет на 2-4 градуса выше климатической нормы», — добавил он. Воздух прогреется до 26-31 градуса тепла.

При этом Леус сообщил, что возвращения сильного порывистого ветра опасаться не стоит. «Повторение такого ветра до конца июля маловероятно», — заявил специалист. В это же время метеоролог подчеркнул, что ветер, который ранее наблюдался в столице, не является ураганом.

«Ураганом считается ветер со скоростью 33 метра в секунду и более. В Москве и области максимальные порывы, которые были зафиксированы, составили 24-25 метра в секунду. Исходя из этого мы можем сказать, что был сильный порывистый шквалистый ветер, но ураганов в Москве и Московской области не было», — сказал он.

Аномальная погода

Также синоптик рассказал, что аномальной погодой считается почти любая в каждый момент времени.

«Потому что аномалия — это отклонение от климатической нормы. Чтобы у нас погода попадала в климатическую норму — это бывает очень редко. Поэтому почти любая погода отклоняется от нормы. Соответственно, она аномальна», — заключил он.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог Александр Шувалов предупредил отдыхающих на побережье Сочи россиян о том, что возможен выход смерчей на сушу. Специалист отметил, что в городе сложилась непростая ситуация, связанная с обильными осадками и сильными порывами ветра.

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Алена Шевченко
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