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Жителей российского города предупредили о смерчах

Метеоролог Шувалов предупредил об опасности выхода смерчей на побережье Сочи

Фото: Shutterstock

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог Александр Шувалов предупредил отдыхающих на побережье Сочи россиян о том, что возможен выход смерчей на сушу. Его слова в понедельник, 11 июля, приводит NEWS.ru.

Специалист отметил, что в городе сложилась непростая ситуация, связанная с обильными осадками и сильными порывами ветра.

«Из-за высокой температуры воды можно ожидать выхода смерчей на сушу. Несомненно, не стоит отменять свои поездки на юг страны, так как погода в этом регионе полностью нормализуется уже к четвергу», — сказал Шувалов.

Ранее стало известно, что все городские пляжи Сочи из-за шторма закрыли для купания. Местные власти приняли такое решение из-за неблагоприятных погодных условий.

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Евгения Куликова
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