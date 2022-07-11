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Россиян предупредили о надвигающейся опасности в Сочи

В Сочи на всех пляжах ввели запрет на купание из-за шторма

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Все городские пляжи Сочи закрыты для купания из-за шторма. О надвигающейся опасности на курорт россиян предупредили в Telegram-канале администрации города.

В понедельник, 11 июля, в Сочи прогнозируются сильные дожди, ветер с порывами до 20 метров в секунду, подъем уровня рек до неблагоприятных отметок, шторм силой четыре балла и смерчи над морем.

«В связи с непогодой на всех пляжных территориях ведется оповещение о запрете купания. На месте по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского развернут оперативный штаб», — говорится в сообщении о введенных ограничениях.

Ранее в июле Сочи назвали городом с самой высокой посуточной стоимостью арендой квартир для туристов. Например, жилье в районе образовательного центра «Сириус» в среднем обойдется в 3,4 тысячи рублей за ночь, в Эсто-Садке отдохнуть выйдет минимум от 3,2 тысячи, в Адлере — за 2,8 тысячи, в Лазаревском — 2,5 тысячи.

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Дарья Рыбак
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