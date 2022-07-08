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Названы южные города с самой высокой стоимостью аренды квартир для туристов

«Суточно.ру»: стоимость аренды жилья в Сочи обойдется в среднем 3,4 тысячи рублей за ночь

Фото: Сергей Ворсин / Коммерсантъ

Дороже всего для туристов выйдет размещение в Сочи, Геленджике и Ейске. О стоимости аренды квартир в южных городах страны стало известно из исследования онлайн-сервиса бронирования жилья «Суточно.ру», которое поступило в распоряжение редакции «Ленты.ру».

Аналитики сервиса назвали аренду жилья в районе образовательного центра «Сириус» в Сочи самой дорогой — в среднем одни сутки обойдутся в 3,4 тысячи рублей. Следом идет другой город региона, Эсто-Садок: отдохнуть в горной местности выйдет минимум от 3,2 тысячи рублей за ночь. Остановиться в Адлере получится за 2,8 тысячи рублей, в Лазаревском — 2,5 тысячи.

На втором месте расположился Геленджик со средней стоимостью аренды от 3,1 тысячи рублей. За ночь в Ейске, Новороссийске и Анапе туристы отдадут около 2,4 тысячи рублей. Ниже всех в рейтинге оказался Краснодар — 2,1 тысячи рублей в сутки.

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По данным исследования, спрос на курорты Краснодарского края вырос в июне в 1,5 раза по сравнению с началом месяца. Больше всего россияне интересуются жильем в Сочи — он лидирует с огромным отрывом в 28 процентов от всех бронирований в регионе. Также в тройку лидеров входят Адлер (18,3 процента) и Краснодар (11,3 процента). Чуть меньше соотечественников выбирают Геленджик (10,9 процентов) и Анапу (7,4 процента), Новороссийск и Ейск набрали лишь по 3,2 и 1,7 процента бронирований соответственно.

Ранее в июле россиянам назвали лучшие альтернативы санаториям в южных регионах страны. Так, туристам предложили посетить базы отдыха на Алтае, в Башкортостане и Подмосковье. Стоимость ночи обойдется в 4-5,9 тысячи рублей с человека.

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Дарья Рыбак
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