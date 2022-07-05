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Названы лучшие альтернативы санаторному отдыху на юге России

«Санатории-России.рф»: россияне выбирают Алтай в качестве замены отдыху на юге страны

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Базы отдыха на Алтае, в Башкортостане и Подмосковье назвали лучшими заменами санаторному отдыху на юге России. Список альтернативных направлений составил портал бронирования «Санатории-России.рф».

Так, рейтинг возглавил курорт Белокуриха в Алтайском крае. Отмечается, что стоимость отдыха в нем одна из самых высоких в стране — от 5,7 тысячи рублей в сутки на человека. Также россияне часто выбирают в качестве замены санатории Башкирии, которые широко известны благодаря своим природным лечебным факторам.

«Это "Янган-Тау" с его уникальным геотермальным паром, "Красноусольск" ― популярное место оздоровления, "Юматово" ― одна из немногих кумысолечебниц страны, "Ассы", "Якты-Куль" и многие другие. Средняя цена здесь ― 4,1 тысячи рублей в сутки на человека», — рассказали в «Санатории-России.рф».

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Тройку лидеров, способных составить конкуренцию южным санаториям, замыкают рекреационные комплексы Подмосковья. Например, популярны здравницы в Истринском районе или Балашихе, где можно пройти лечение минеральными водами и грязью. Средняя стоимость отдыха — от 5,9 тысячи рублей в сутки.

Также в рейтинг попали санатории Калининградской, Ленинградской, Челябинской, Самарской, Пермской, Свердловской областей и Республики Татарстан.

Ранее в июне россиянам назвали лучшие города страны для оздоровительного отдыха. В рейтинг попали Ялта, Светлогорск и Саки.

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Дарья Рыбак
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