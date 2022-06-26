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Стали известны лучшие города России для оздоровительного отдыха

Ялта и Светлогорск возглавили рейтинг лучших городов для оздоровительного отдыха

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Стали известны лучшие города России для оздоровительного отдыха. В рейтинг попали Ялта, Светлогорск и не только, передает РИА Новости со ссылкой на экспертов национальной системы бронирования Bronevik.com.

Ялта идеально подходит для отдыха и оздоровления благодаря разнообразию санаториев, горному климату и воздуху.

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Расположенный в Калининградской области Светлогорск более 200 лет принимает на лечение туристов, отмечают эксперты. Самыми востребованными здесь являются процедуры на основе минеральных вод.

Но главная изюминка лечения на Балтийском побережье — так называемое лечение янтарем. При нем в основном пациентов с проблемами щитовидной железы, почек и кишечника лечат солями янтарной кислоты.

Также в список лучших городов для лечения попали Саки с его грязевыми лечениями, Евпатория, где расположено более 30 санаториев, Ессентуки, главная достопримечательность которых — минеральная вода.

Ранее стали известны самые бюджетные для туристов города России. Неожиданно лидерами оказались Москва и Казань.

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Вера Владзиевская
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