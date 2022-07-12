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Предсказан конец моды на популярную деталь свадебного наряда

Блогерша Мила Уайт: мода на жемчуг на свадебных нарядах закончится в 2023 году

Фото: Unsplash

Блогерша Мила Уайт назвала устаревающую популярную деталь свадебного наряда. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Речь идет о жемчуге, которым часто оформляют платья, фаты, обручи и повязки для волос. По словам юзерши, мода на использование данного украшения закончится в следующем году. «Лично мне эта тенденция нравится, я оцениваю ее на 10 из 10. Но к концу 2023 года она исчезнет», — заключила свадебный эксперт.

При этом Уайт предсказала, что еще один тренд — короткая фата — не утратит своей актуальности. Данное изделие, например, выбрала для торжества американская певица Ариана Гранде, добавила она.

Ранее российский эксперт по имиджу и стилю Анна Чигиринских назвала свадебный комбинезон трендом лета 2022 года. Данный предмет гардероба не только оказался в центре внимания, но и в будущем закрепится в списке популярных изделий для невест, объяснила стилистка. «Хит сезона — комбинезон, ему предрекают долгую жизнь в свадебной моде», — отметила собеседница издания.

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Алина Гостева
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