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Дерматолог дала рекомендации по уходу за кожей при появлении первых морщин

Дерматолог Амина Пирманова: качественный сон и спорт помогут избавиться от первых морщин

Фото: Katelyn Greer / Unsplash

При появлении первых морщин на лбу и вокруг глаз стоит изменить образ жизни и скорректировать домашнюю beauty-рутину, сказала врач-дерматолог, косметолог Амина Пирманова. В своем Telegram-канале она дала рекомендации по грамотному уходу за кожей после 35 лет.

По словам медика, заметно улучшить качество кожи помогут полноценный сон, занятия спортом, отказ от вредных привычек и соблюдение несложных правил ежедневного базового ухода. Качественное очищение, тонизирование, увлажнение кожи, а также защита от солнца или холода должны стать обязательной частью домашней beauty-рутины. В осенне-зимний период легкие увлажняющие кремы стоит заменить на косметику с более активными ингредиентами в составе, например, с ретинолом и его производными — это ускорит процесс регенерации эпидермиса, пояснила Пирманова.

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Также, чтобы избавиться от мимических морщин на лбу и вокруг глаз, можно поделать расслабляющие упражнения, массаж или самомассаж лица и научиться контролировать мимику. Более радикальным решением станут инъекции ботулотоксина, добавила косметолог.

В заключение Пирманова сказала, что при появлении первых морщин не стоит паниковать, так как решения, принятые на эмоциях, не всегда рациональны и могут навредить здоровью. «Заниматься вопросами anti-age гораздо проще, когда все эти действия выполняются не из ненависти к морщинам или возрасту, а из любви к себе. Это разная мотивация. Принять и полюбить — не обязательно смириться. Это про то, чтобы не наломать дров и не навредить себе», — подытожила медик.

Ранее трихолог Наталия Жовтан предостерегла лысых людей от мытья головы мылом. По ее словам, даже если шевелюры почти не осталось, необходимо пользоваться только шампунем и желательно с пометкой «для жирных волос».

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Наталья Обрядина
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