Пресс-секретарь ВГА Херсонской области Мороз заявил об обстреле ВСУ Новой Каховки

Пресс-секретарь администрации Херсонской области Сергей Мороз заявил, что украинские войска обстреляли Новую Каховку в регионе. Степень повреждений устанавливается, сообщает РИА Новости.

«ВСУ снова обстреляли Новую Каховку. Знаем, что есть попадание. Сейчас уточняется степень повреждений», — сообщил представитель администрации региона.

11 июля стало известно об ударе украинских войск по Новой Каховке. В результате были уничтожены сотни квартир, есть погибшие и раненые. Из-за обстрела загорелись и сдетонировали склады с селитрой, в домах в радиусе двух километров вылетели стекла. Был уничтожен склад с гуманитарной помощью.

4 августа 2020 года мощный взрыв произошел в морском порту Бейрута. Погибли более 200 человек, порядка 7 тысяч пострадали. Взрывная волна прокатилась по нескольким районам города, многие люди лишились жилья. Причиной взрыва стало возгорание конфискованной аммиачной селитры.