Суд арестовал московского депутата Яшина

Басманный суд Москвы арестовал муниципального депутата Илью Яшина

Басманный суд Москвы арестовал муниципального депутата по Красносельскому району столицы Илью Яшина, подозреваемого в распространении фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Уточняется, что суд постановил удовлетворить ходатайство следователя, который просил избрать в отношении депутата меру пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, в удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или другой меры, не связанной с заключением под стражу, было отказано, добавили в суде.

Ранее сообщалось, что в столичный суд поступил материал по ходатайству ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яшина. Следствие попросило избрать меру пресечения до 12 сентября 2022 года.

28 июня Яшина арестовали на 15 суток по протоколу о неповиновении сотруднику полиции.

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