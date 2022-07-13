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Московского депутата Яшина захотели отправить под стражу

Следственный комитет России попросил арестовать московского депутата Илью Яшина

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Басманный районный суд Москвы поступил материал по ходатайству ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении муниципального депутата Ильи Яшина, которому предъявили обвинение в дискредитации российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Уточняется, что следствие просит избрать меру пресечения до 12 сентября 2022 года.

Ранее адвокат депутата Мария Эйсмонт заявила, что Яшину предъявили официальное обвинение в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Она добавила, что следователь пытался провести допрос депутата, но тот отказался давать показания из-за «политической мотивированности этого уголовного дела».

28 июня Яшина арестовали на 15 суток по протоколу о неповиновении сотруднику полиции.

В мае сотрудники правоохранительных органов составили в отношении депутата четыре протокола по административной статье о дискредитации ВС РФ. Тушинский суд после рассмотрения трех протоколов оштрафовал Яшина на 90 тысяч рублей. Мундеп объявил, что намерен обжаловать решение после получения полного судебного постановления.

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Сергей Истомин
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