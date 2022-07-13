Московскому депутату Яшину предъявили обвинение в дискредитации российской армии

Муниципальному депутату Яшину официально предъявили обвинение в дискредитации ВС РФ

Муниципальному депутату Красносельского района Москвы Илье Яшину предъявили официальное обвинение в дискредитации российской армии. Об этом сообщила его адвокат Мария Эйсмонт, передает ТАСС.

По ее словам, Яшин не признал вину. Адвокат добавила, что следователь пытался провести допрос депутата, но тот отказался давать показания из-за «политической мотивированности этого уголовного дела».

Эйсмонт рассказала, что в среду, 13 июля, следователь выйдет в суд с ходатайством об аресте Яшина. Вероятно, это произойдет после 14:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что против Яшина возбудили уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России.

28 июня Яшина арестовали на 15 суток по протоколу о неповиновении сотруднику полиции.

В мае правоохранители составили в отношении депутата четыре протокола по административной статье о дискредитации российской армии. Тушинский суд после рассмотрения трех протоколов оштрафовал Яшина на 90 тысяч рублей. Сам мундеп объявил, что планирует обжаловать решение после получения полного судебного постановления.